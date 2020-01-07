أوقاف غزة: ترتيبات موسم العمرة تسير وفق المتفق عليه مع مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أن موسم العمرة للعام الحالي 1441هـ بكافة ترتيباته، يسير وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة في الجانب المصري وكافة الأطراف المعنية.



وقالت الأوقاف، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نُطمئن المواطنين في قطاع غزة، بأن كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة ستسير كما تم الاتفاق عليه بإذن الله، متمنيةً للجميع أداء مناسك العمرة والعودة إلى أرض الوطن بسلام.