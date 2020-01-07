شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر غدًا عبر معبر رفح
من معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2020/1/8.

وأكدت داخلية غزة، أن السفر سيكون للحافلتين: الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (12/25)، اضافة الحافلتين: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية حتى الرقم (101) من الكشف الجديد.

وأوضحت أن التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الداخلية بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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