دولي

"قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر" دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية

"قاطعًا مسافة 12 ألف كيلومتر" دخان حرائق أستراليا يصل أميركا الجنوبية
الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا
رام الله - دنيا الوطن
وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين، بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، حسبما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في البلدين الأميركيين الجنوبيين.

وقال باتريسيو أورا المسؤول في معهد رصد الأحوال الجوية في تشيلي، إنه في أولى ساعات الصباح "كانت الشمس تميل للون الأحمر بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق" في أستراليا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وتم رصد سحابة الدخان على ارتفاع 6 آلاف متر، ومن غير المتوقع أن تتسبب أي ظاهرة طبيعية بإنزالها إلى سطح الأرض.

كما نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر سحابة من الدخان "تنقلها كتل هوائية متجهة من الغرب إلى الشرق".

وأضاف المرصد على موقع (تويتر): "ما قد يكون تأثير ذلك؟ لا تأثير كبيرا، فقط غروب ولون للشمس أكثر احمرارا".

وأشارت شركة الأرصاد الجوية التي تعتبر مرجعا في هذا المجال في المنطقة، إلى أن الدخان يمكن أن يصل إلى ولاية ريو غراندي دو سول، الواقعة في أقصى جنوب البرازيل.

وتشهد أستراليا منذ سبتمبر حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلا، والتهمت مساحات شاسعة، فيما تسببت في مقتل ما لا يقل عن نصف مليار حيوان.

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