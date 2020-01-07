(الأناضول): تشكيل الحكومة اللبنانية شارف على النهاية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (الأناضول) التركية أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، اقترب كثيرا من الانتهاء من تشكيلة حكومته، مبينة أن هذا الملف قد "شارف على النهاية".



وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها، قولهم: إن "الحكومة اللبنانية أُنجزت بمسودّتها الأولى، وأن هناك اسمين يتم الاتفاق على أحدهما لحقيبة الداخلية، بدلًا من الأسماء الخمسة التي سبق وأن طُرحت.



وعن حقيبة الخارجية، قال الأناضول: إن "الرئيس دياب حسمها لصالح دميانوس قطار.. وسيتشاور مع رئيس الجمهورية حول موضوع الحقائب".