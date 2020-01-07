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كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج

كتائب حزب الله تهدد ترامب بقطع نفط الخليج
كتائب حزب الله العراقية
رام الله - دنيا الوطن
 ردت كتائب حزب الله العراقية، على تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على العراق حال إخراج القوات الأمريكية منه، بالتهديد بقطع النفط الخليجي عن الولايات المتحدة.

وكتب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، الاثنين، على صفحته بموقع (تويتر): "إذا فرض الأحمق ترامب عقوبات اقتصادية على العراق فسنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وقال: "أما القاعدة الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق".

وأبدى المسؤول بكتائب حزب الله العراقية الاستعداد لمساعدة حكومة بلاده في تأمين عمل الشركات الصينية بالعراق.

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