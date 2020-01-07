دولي

35 قتيلًا نتيجة التدافع بجنازة قاسم سليماني

35 قتيلًا نتيجة التدافع بجنازة قاسم سليماني
من جنازة قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أكد التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، أن 35 قتيلًا سقطوا نتيجة التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في كرمان.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن 48 شخصا آخرين، أصيبوا خلال الجنازة أيضاً نتيجة التدافع.

يشار إلى أن جنازة سليماني اعتبرت أكبر جنازة منذ وفاة المرضد الإيراني السابق الخُميني.

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