مقتدى الصدر لترامب: أتهدد الشعب العراقي بالجوع يا ابن الملاهي والنوادي الليلية

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

رد زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق في حال خروج القوات الأمريكية منه.



وخاطب الصدر، ترامب، في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، قائلًا: "أتهدد الشعب العراقي بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟ أتظن أن أموال الحجاز تنفعك، وأن الخونة سينفعوك، وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعا؟".



وتوعد الصدر، ترامب بفيتنام جديدة ووحل آخر، وقال: "إن سلاحك أضعف من وخزة البعوض، وستجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك".



وشدد قائلا: "يا ترامب، إن تجرأت على بلد المقدسا، فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا".



وأردف: "ترامب إن عدت عدت والبادئ أظلم... ولكم الويل مما تصفون".