مصرع طفل دهسًا من قبل والدته جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام من خربة قلقس جنوب الخليل مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا من قبل والدته.



وافادت مصادر امنية بأن الطفل بلال رباح أبو اسنينة من خربة قلقس جنوب الخليل لقي مصرعه دهسا من قبل والدته، وأن الشرطة باشرت التحقيق بالحادث، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).