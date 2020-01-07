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الاحتلال يعتقل أبا ونجليه من جنين

الاحتلال يعتقل أبا ونجليه من جنين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أبا ونجليه من جنين وصادرت معدات ورشة خراطه.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رشدي البظ (54 عاما)، ونجليه عدي (27 عاما)، ومحمد (20 عاما)، وذلك خلال مداهمتها عدة أحياء في جنين واقتحامها منزل عائلة البظ الواقع على شارع جنين- نابلس.

وأوضح ذوو المعتقلين، أن قوات الاحتلال حطمت أبواب المنزل وعاثت خرابا بمحتوياته، بينما استولت على ورشة الخراطة الخاصة بالعائلة، الى جانب استيلائها على الأجهزة الخلوية الخاصة بالأب ونجليه.

واندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال في شارعي الناصرة ونابلس وفي مركز المدينة، تخللها إطلاق الأعيرة النارية و"المطاطية" وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن  إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وداهم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال المحافظة، واعتقل عز الجندي، وأحمد حسونة البدوي، ومحمد الجابري، وعمرو جاسر الشريف، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين وعرقلت مرورهم.

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