الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويستدعيه للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب القدس، وسلمت عائلته استدعاء يقضي بمقابلته للمخابرات الاسرائيلية.



وكان المحافظ غيث قد اعتقل أكثر من 13 مرة منذ توليه منصبه، ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر جددت لستة أشهر أخرى، إلى جانب منعه من التواصل مع مجموعة من الأشخاص.