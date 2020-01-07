قوات الاحتلال تجرف 50 دونمًا من أراضي الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عدد من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمدينة الخليل.



وقال مصادر محلية: إن جرافات الاحتلال تقوم منذ ساعات الصباح بتجريف أراض زراعية بمنطقة "خلة العيدة" تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، عرف منهم، سامر جابر، وفريد جابر، ومحمد سعيد.



وأفاد سامر جابر أحد أصحاب الأراضي المستهدفة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال جرفت ما لا يقل عن 50 دونما من أراضيهم، وأن عمليات التجريف تتم بوتيرة متصاعدة في محيط المنازل وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم.



وأوضح يونس عرار من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عمليات التجريف تستهدف ما يزيد عن 100 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، يسعى الاحتلال لمصادرتها وضمها للمستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق المدينة.