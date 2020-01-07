الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري، برفقة وزير الآثار في حكومة الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة.