تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

رام الله - دنيا الوطنوجهت الرئاسة التركية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، بعد إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد قوات خليفة حفتر.وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، في سلسلة تغريدات بالعربية عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".وأضاف: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر.. تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية.. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".