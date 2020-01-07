ترامب: سليماني كان من المفترض أن يُغتال قبل 15 عامًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أي رد فعل إيراني على مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، سيواجه بقوة أمريكية ساحقة.



ووفق ما نقل موقع (سبوتنيك)، قال ترامب: "إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صنف قاسم سليماني إرهابيا، ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار".



وأضاف "سليماني هو القائد العسكري الحقيقي، وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف، مؤكدا أن اغتياله كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما، على حد قوله.



ووافق البرلمان الإيراني، في وقت سابق، بالإجماع، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب.