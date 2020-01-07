إيران: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إن لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وأوضح شمخاني، أن الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، "أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا"، مضيفًا: "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".



وقال شمخاني في حديث لمجلة (حرم) الإيرانية: إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".



وأضاف شمخاني: "رصدنا كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، وتابع أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".



بدوره، أكد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال مراسم تشييع سليماني في كرمان، أن "طهران ستنتقم بقوة لدماء سليماني".



وقال سلامي: "سندمر المكان الذي تحبه أمريكا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني"، مضيفا أنه "لا مكان آمنا للأمريكيين على الأرض".



وأضاف سلامي أن "اليوم هو بداية عصر النضال ضد أمريكا"، مؤكدا على "أن استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الأمريكي في المنطقة".