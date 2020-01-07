شؤون فلسطينية

النخالة: الأهداف التي انطلق منها "سليماني" ستستمر عليها فصائل المقاومة

النخالة: الأهداف التي انطلق منها "سليماني" ستستمر عليها فصائل المقاومة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أكَّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة أن بصمة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كانت حاضرة بكل ما يتعلق بالمقاومة، مشيراً إلى أن "سليماني" قدم الدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية على جميع الصُعد من بينها المال والسلاح.

وقال النخالة خلال تقديم واجب العزاء لعائلة قاسم سليماني: إن غزة ومقاومتها كانت تستفيد من الدعم والتأييد الذي يقدمه سليماني، وكان يمدها بالأسلحة والأموال، موضحًا أن الاهداف التي انطلق منها سليماني ستستمر عليها فصائل المقاومة حتى تحرير القدس، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف: "سنكون الأوفياء للحاج قاسم، ولما تقدمه ايران، فحركات المقاومة الفلسطينية التي تأتي لتزور منزل سليماني إنما تزوره وفاءً للرجل"، مشيراً إلى أن راية المقاومة لن تنكسر، كما شدد على أن يوم وداع وفراق سليماني كان ثقيلاً على القلب، وفق تعبيره.

وأشار النخالة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها منزل قاسم سليماني، لافتاً إلى أنَّه كان استقبلهم في بيته في أكثر من مرة، معتبراً أن لذلك الأمر دلالة كبيرة أن سليماني كان دائم الحضور والتأييد للقضية الفلسطينية.

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