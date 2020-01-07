شؤون فلسطينية

نايف الرجوب: أبو مازن لن يصدر مراسيم الانتخابات لأنه خائف من حماس

نايف الرجوب: أبو مازن لن يصدر مراسيم الانتخابات لأنه خائف من حماس
القيادي في حركة حماس نايف الرجوب
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، أن السبب في عدم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المرسوم الرئاسي المُتعلق بمواعيد الانتخابات العامة، هو خوف الرئيس من حركة حماس ومن خسارة مؤكدة ستُمنى بها حركة فتح.

وقال الرجوب لـ"دنيا الوطن": إن صراعات حركة فتح، وعدم خوضها للانتخابات ككُتلة واحدة، جعل من مرسوم أبو مازن، مجرد تصريح إعلامي، لأنه يعلم علم اليقين أن خسارة فتح مؤكدة، كما حدث في العام 2006، عندما فازت حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي.

وأوضح أن الرئيس عباس لا يحتاج أصلًا لاجراء الانتخابات فبيده كافة السلطات والصلاحيات بما في ذلك السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، لذا اذا ما جرت انتخابات سيخسر كل ذلك، وهو لا يُريد رؤية أي شركاء يشاركونه في الحُكم، اضافة إلى حدوث صراعات داخلية بحركة فتح، مضيفًا: "هذه هي الأسباب الحقيقية التي لم ولن يُفصحوا عنها، وفقط ما يعلنوه أن عدم إصدار المراسيم يأتي بسبب ملف القدس، وغيرها من الحجج الواهية"، وفق تعبيره.

وذكر "لو كان السبب موضوع القدس كما يقول قادة حركة فتح، فليصدر أبو مازن المراسيم، ونضع الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم تعريته أمام العالم، لكن القدس ليست السبب، بل هي خشية الرئيس من حماس وقوتها في المجتمع الفلسطيني".

ولفت نايف الرجوب إلى أن خروج أنصار حركة فتح بغزة، في المهرجان المركزي للانطلاقة الـ 55، ليس بالقضية الكبيرة التي ستؤثر على الانتخابات، لأن عددًا كبيرًا منهم ينتمي لتيارات فتحاوية مُتفرقة، وليس كلهم ضمن فتح برئاسة أبو مازن، وفق تعبيره.

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