لماذا ارتفع منسوب بحيرة طبريا؟

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبريا لأكثر من نصف متر، بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على المنطقة منذ بداية فصل الشتاء الحالي.



وأفادت القناة السابعة، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع منسوب بحيرة طبريا 56 سم منذ بداية فصل الشتاء بسبب غزارة مياه الأمطار.



وأوضحت القناة أن منسوب البحيرة ارتفع إلى 211.34 مترًا تحت مستوى سطح البحر، بمعدل زيادة 5 سم عن يوم أمس.



وتوقعت القناة الإسرائيلية، أن تشهد البحيرة ارتفاعاً آخر في ظل استمرار هطول الأمطار نهاية الأسبوع.