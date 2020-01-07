شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقر مخططاً لبناء 1936 وحدة استيطانية جديدة

سلطات الاحتلال تقر مخططاً لبناء 1936 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.

وصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، أمس الإثنين، إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة (حورشا)، و180 وحدة في مستوطنة (متسبيه داني)، و147 وحدة في مستوطنة (متسبيه ياريحو)، و107 وحدات في مستوطنة (ألون موريه)، ومئة وحدة في مستوطنة (نافيه تسوف)، و40 وحدة في مستوطنة (بفدوأل).

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت: "إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كانت وما زالت من أسس الصهيونية. بعد سنوات تحدثوا فيها عن التجميد (الاستيطاني)، فنحن نقود التسوية (القانونية للمستوطنات) والبناء، والأهم أننا لا نعتذر عن ذلك".

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