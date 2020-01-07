شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي قوي يضرب الأراضي الفلسطينية ويستمر حتى الجمعة

الطقس: منخفض جوي قوي يضرب الأراضي الفلسطينية ويستمر حتى الجمعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

هذه الليلة يكون الجو غائماً ومغبرا وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

الاربعاء 2020/01/08: تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة  لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق  والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .

الخميس 2020/01/09: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الجمعة 2020/01/10: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة ايام الاربعاء والخميس والجمعة من خطر :

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 

2- شدة سرعة الرياح. 

3- خطر التزحلق على الطرقات. 

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-5 8-6 8-4 بيت لحم 11-5 8-6 8-4
رام الله والبيرة 10-4 7-5 7-3 طولكرم 15-7 13-8 13-7
نابلس 12-6 9-7 9-5 قلقيلية 15-7 13-8 13-7
جنين 15-8 12-8 12-7 سلفيت 11-5 8-6 8-4
طوباس 15-8 12-8 12-7 روابي 12-6 9-7 9-5
الخليل 10-4 7-5 7-3 غزه 16-8 14-9 14-8
أريحا 20-11 16-11 16-9 خانيونس 16-8 14-9 14-8
الأغوار الشمالية 18-9 14-9 14-7 رفح 15-7 13-8 13-7


 


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