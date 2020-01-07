قيادي فلسطيني يوجه رسالة للحكومة الفلسطينية بشأن حقوق الموظفين بغزة

وجه القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، رسالة للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية تتعلق بحقوق الموظفين في قطاع غزة.





وقال دياب، عبر (فيسبوك): "في ظل تمييزها الصريح بين موظفي غزة والضفة ليس من المقبول تجاهل حقوق الموظفين والموظفات العموميين".





وأضاف دياب: "لتتخذ الحكومة الفلسطينية قراراً واضحاً وفورياً بتسديدها دون إبطاء بالتوازي مع إلغائها لكافة الإجراءات التي طالت قطاع غزة".









رام الله - دنيا الوطن