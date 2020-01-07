شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يوجه رسالة للحكومة الفلسطينية بشأن حقوق الموظفين بغزة

قيادي فلسطيني يوجه رسالة للحكومة الفلسطينية بشأن حقوق الموظفين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، رسالة للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية تتعلق بحقوق الموظفين في قطاع غزة.

وقال دياب، عبر (فيسبوك): "في ظل تمييزها الصريح بين موظفي غزة والضفة ليس من المقبول تجاهل حقوق الموظفين والموظفات العموميين".

وأضاف دياب: "لتتخذ الحكومة الفلسطينية قراراً واضحاً وفورياً بتسديدها دون إبطاء بالتوازي مع إلغائها لكافة الإجراءات التي طالت قطاع غزة".


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