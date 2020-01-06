اشتية يبحث مع وزير الدولة الأردني متابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين



ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس وتحياته والحكومة الفلسطينية للملك عبد الله الثاني، ولرئيس الوزراء والحكومة الأردنية، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين.



وبحث اشتية مع الداوود متابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة الموقعة ما بين البلدين، بالاضافة الى استمرار التنسيق المشترك ما بين فلسطين والأردن على كافة الاصعدة.



وحضر الاجتماع محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي.



وتأتي زيارة الداوود ممثلا للملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين للمشاركة في قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الاثنين في مقر الرئاسة ببيت لحم، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني سامي الداوود، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.