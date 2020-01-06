عشراوي ترفض لقاء برلماني هولندي بسبب مواقفه بالمتطرفة من الفلسطينيين



وقالت عشراوي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إن رفض اللقاء مع فوردويند يأتي بسبب مواقفه المتطرفة وإصراره على التحريض ضد شعبنا وتبنيه باستمرار لمواقف متواطئة مع دولة الاحتلال وعدوانها وانتهاكاتها المتصاعدة، هذا إضافة لمهاجمته المؤسسات الدولية بما فيها محكمة العدل الأوروبية.





وأضافت عشراوي: "فوردويند تحالف مع الجهات الأكثر تطرفاً وعنصرية داخل اسرائيل وتحديداً مع المنظمات الاستيطانية المتطرفة وقيادات المستوطنين، وهو يشجع على الاستيطان ويدعم العلاقات التجارية مع هذه المنظومة التوسعية الاحلالية بينما يتهم الفلسطينيين بالإرهاب لتمسكهم بحقوقهم المشروعة بما في ذلك حقوق الاسرى وعائلات الشهداء ويطالبنا بالخنوع والقبول بمنظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".



ولفتت عشراوي، إلى أن عضو البرلمان كان قد دعم في السابق مشروع قرار في البرلمان الهولندي يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوسم بضائع المستوطنات رغم الطبيعة الالزامية لذلك القرار الامر الذي يعكس فكر فوردويند المتطرف وسلوكه الرافض للانصياع للقانون الدولي فيما يتصل بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، هذا بالإضافة إلى أن فوردويند من المسيحيين المتجددين الأصوليين وهو يسيء استخدام الدين ويجيره لصالح خدمة الاحتلال وانتهاكاته، وان هجومه على الكل الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه وتعدديته أمر مرفوض جملة وتفصيلا".



واختتمت عضو اللجنة التنفيذية بيانها بالقول: "مواقف عضو البرلمان الهولندي المعادية والمتطرفة وأفعاله غير المقبولة دفعوني لإلغاء لقاءه".

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أنها رفضت اللقاء مع عضو البرلمان الهولندي المتطرف جويل فوردويند من حزب الاتحاد المسيحي وذلك بعد أن زار الأخير مستوطنات اسرائيلية وأطلق تصريحات معادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.