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شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت (روسيا اليوم): إن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات العراقية باتخاذه إجراءات للانسحاب من البلاد.

وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق: "احتراماً لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وأضاف البيان: "من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن".

وتابع البيان: "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد"، مؤكداً أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف الإزعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل.

وأكمل البيان: "نؤكد على قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جمهوريتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة تنظيم الدولة ونحن نحترم القرار السيادي الذي طالب برحيلنا".

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