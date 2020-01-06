الثلاثاء يشهد بداية منخفض جوي محملاً بالأتربة وأمطار شديدة لنهاية الأسبوع

قال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن غداً الثلاثاء يشهد مقدمة منخفض جوي حيث سيكون هناك هبوب لرياح جنوبية غربية قادمة من مصر تحمل الغبار والأتربة للمناطق الفلسطينة خاصة الجنوبية منها.



وأضاف العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "الأربعاء سيزداد تأثير المنخفض الجوي بكميات من السحب الرطبة وبالتالي تتزايد فرصة هطول الأمطار خلال النهار وأوقات المساء".



وتابع العلامي: "سيزداد المنخفض الجوي بشكل كبير الخميس المقبل، بحيث يستمر المنخفض الجوي وتهطل الأمطار بشكل عام ويستمر حتى الجمعة".







خاص دنيا الوطن