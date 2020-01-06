سلطة المياه: كمية الأمطار الأخيرة زادت من معدل تغذية المياه الجوفية

منخفض - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة المياه أن المنخفض الجوي الأخير وما صاحبه من هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على محافظات الوطن أدى إلى زيادة كمية الأمطار الموزونة، حيث وصلت الكمية في الضفة الغربية إلى 218 ملم من المعدل العام والبالغ 460 ملم، في حين كانت كمية الأمطارالموزونة في قطاع غزة حوالي 136 ملم من المعدل العام والبالغ 356 ملم.



وأشارت سلطة المياه في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، الى أن كمية الأمطار الهاطلة، انعكست بشكل واضح على معدلات التغذية الواصلة للأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية بحوالي 244 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل نسبة 36 % من المعدل العام للتغذية والذي يقدر بحوالي 688 مليون مترمكعب، أما في قطاع غزة فقد قدرت كمية التغذية الواصلة للحوض المائي الجوفي حوالي 18 مليون متر مكعب وهو ما يشكل نسبة 33 % من المعدل العام للتغذية والذي يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب.



ولفتت الى أنه وبحسب الخرائط الجوية المتاحة، فإننا على موعد مع سلسلة من المنخفضات الجوية نهاية الأسبوع الحالي، وعليه فإن سلطة المياه تهيب بكافة المواطنين الأخذ كافة اجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، كما تؤكد ضرورة الابتعاد عن مجاري الوديان وأماكن الفيضانات لمنع تعرضهم للمخاطر.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال تسيطر ووتحكم بأكثر من 85% من مصاردنا المائية، حيث يعتبر الحصاد المائي واحد من أهم الخيارات لتعويض نقص المياه الحاصل.