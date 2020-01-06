فرنسا تُحذر من حرب الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من تحول التصعيد بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط، داعياً البلدين إلى الحوار والعمل على خفض التصعيد.



وقال لودريان، في مقابلة مع تلفزيون (بي أف أم تي في) الفرنسي، اليوم الاثنين، إن "الوضع في المنطقة خطير جدا، والتصعيد قد يؤدي إلى نزاع".



وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن موقف فرنسا هو العمل على خفض التصعيد، مضيفاً: "على الولايات المتحدة وإيران البدء في عملية حوار، هناك دائماً مكان للدبلوماسية".



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ "إرهاب الدولة".