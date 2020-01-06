البرغوثي يرفض لقاء برلماني هولندي بسبب دعمه للمستوطنات





وأضاف: "لكننا لن نقبل بلقاء شخص جعل نفسه حليفاً سافراً للاستيطان غير الشرعي، وبرع في تقديم القوانين المعادية للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل.





رام الله - دنيا الوطنأكد د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه رفض لقاء عضو البرلمان الهولندي من حزب الاتحاد المسيحي، فوردي ويند بسبب تأييد الأخير المطلق للاستيطان الإسرائيلي وتحالفه مع المستوطنين المتطرفين ووقوفه ضد القرارات والقوانين الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن بضائع المستعمرات الاستيطانية.و قال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا لا نتردد في لقاء البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك ممثلي مختلف الأحزاب الهولندية لشرح قضيتنا العادلة.