جيش الاحتلال يُجري مناورات مفاجئة في غلاف غزة

في غلاف غزة، بمشاركة طائرات مروحية، وذلك في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن احتمالات اندلاع حرب مع قطاع غزة خلال 2020.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مناورات مفاجئة، سيجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين بمنطقة غلاف غزة.وحسب الصحيفة، فإن المناورات، ستجري الليلة بين 9 و11 مساءً