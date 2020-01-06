نتنياهو: اغتيال سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً حول تداعيات اغتيال قاسم سليماني.



وأوضحت الصحيفة، أن اجتماع (كابينت) حول تداعيات اغتيال سليماني، انتهى، دون مزيد من التفاصيل، حول ما جرى خلاله، فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن وزراء فيه، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة: إن "اغتيال سليماني حدث أميركي خالص، لم نشارك فيه، ولا يجب أن ننجذب إليه".



وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس (الحشد الشعبي) العراقي، وعدد من المرافقين، بغارة جوية في بغداد.

رام الله - دنيا الوطن