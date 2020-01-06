حفتر يُعلن السيطرة الكاملة على مدينة سرت



وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وتسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، منذ طردت تنظيم الدولة من المدينة، بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الوطني الليبي، التابع للجنرال خليفة حفتر، الاثنين: إنه سيطر على مدينة سرت الساحلية في تقدم خاطف، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري "قرر القائد العام بضربة استباقية، تم تخطيط لها بشكل جيد، وتم التنفيذ في خلال ثلاث ساعات، كنا في قلب مدينة سرت".وتابع: "طالما وضعنا لها (سرت) عدة خطط عسكرية.. وأجلنا العمليات، حتى لا تقع سرت ضحية للنزاعات المسلحة"، مشيراً إلى أن الجيش، تقدم صوب مواقع محيطة بمدينة سرت في محاولة للسيطرة عليها.ومن شأن السيطرة على سرت، أن تمنح حفتر مكسباً مهماً من الناحية الاستراتيجية، حسب (رويترز).ويشن حفتر منذ أبريل/ نيسان هجوماً عسكرياً على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.