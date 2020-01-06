قوات الاحتلال تهدم منزلاً متنقلاً وحظيرة أغنام شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم حظيرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً متنقلاً وحظيرة أغنام، وفككت وصادرت خمسة منازل متنقلة أخرى في منطقة رأس العوجا شمال مدينة أريحا، مساء اليوم الاثنين، واعتدت على أصحابها، ما أدى لإصابة المواطن سليمان سالم كعابنة، بجروح ورضوض.



وتعود ملكية المنازل المتنقلة للمواطنين سليمان نصار نجادة، ونايف وفادي أبو خربيش، وجمال ومحمد ورامي وفادي حريزات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل: إن ما قامت به قوات الاحتلال في رأس العوجا، جريمة يندى لها الجبين، وإن المجتمع الدولي، مطالب بالتحرك؛ لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.