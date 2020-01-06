اختناق عدد من المواطنين بالغاز عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، مساء اليوم الاثنين.



وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتتعرض منطقة الظهر بشكل يومي لعمليات اقتحام من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ولعملية قطع الأشجار، وتخريب المزروعات.