عاجل

  • نتنياهو : اغتيال قاسم سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

دولي

الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار صوب مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم

الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار صوب مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم
الجيش الإسرائيلي في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: إنه تم إحباط هجوم من مجموعة مسلحة، حاولت التسلل من طولكرم إلى إسرائيل.

وادعى الموقع، أن قوات الجيش، أطلقت النار على مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم إلى إسرائيل، أصيب أربعة منهم بجروح متوسطة إلى طفيفة، فيما لاذ أربعة بالفرار.

يتبع..

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اغتيال سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

نتنياهو: اغتيال سليماني حدث يخص أمريكا ولا علاقة لنا به

رفع راتب نتنياهو إلى 16 ألف دولار شهريًا

رفع راتب نتنياهو إلى 16 ألف دولار شهريًا

ترامب: كيم جونغ أون رجل يفي بوعوده ولكن

ترامب: كيم جونغ أون رجل يفي بوعوده ولكن

شاهد: زينب سليماني تُهدد أمريكا وإسرائيل: بانتظاركم يوم أسود

شاهد: زينب سليماني تُهدد أمريكا وإسرائيل: بانتظاركم يوم أسود

الاتحاد الأوروبي يُبدي أسفه بشأن تراجع إيران عن التزاماتها النووية

الاتحاد الأوروبي يُبدي أسفه بشأن تراجع إيران عن التزاماتها النووية

أردوغان وميركل يبحثان هاتفياً المستجدات في ليبيا وسوريا

أردوغان وميركل يبحثان هاتفياً المستجدات في ليبيا وسوريا

الحرب بالشمال والجنوب والتهدئة.. كشف تفاصيل تقرير معهد أبحاث الأمن القومي بإسرائيل

الحرب بالشمال والجنوب والتهدئة.. كشف تفاصيل تقرير معهد أبحاث الأمن القومي بإسرائيل

شاهد: ملايين الإيرانيين يشيعون جثماني سليماني والمهندس في طهران

شاهد: ملايين الإيرانيين يشيعون جثماني سليماني والمهندس في طهران

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلاً متنقلاً وحظيرة أغنام شمال أريحا

قوات الاحتلال تهدم منزلاً متنقلاً وحظيرة أغنام شمال أريحا

اختناق عدد من المواطنين بالغاز عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر

اختناق عدد من المواطنين بالغاز عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر

الاحتلال يُصور مساكن المواطنين في خربة المكسر في الأغوار

الاحتلال يُصور مساكن المواطنين في خربة المكسر في الأغوار

عشراوي تُطلع وفداً طلابياً من كلية بوسطن على آخر التطورات

عشراوي تُطلع وفداً طلابياً من كلية بوسطن على آخر التطورات

الشرطة: وصول مواطن بحالة خطيرة إلى مستشفى نابلس

الشرطة: وصول مواطن بحالة خطيرة إلى مستشفى نابلس

أكثر من 97 انتهاكًا إسرائيليًا للحريات الإعلامية بالأراضي الفلسطينية الشهر المنصرم

أكثر من 97 انتهاكًا إسرائيليًا للحريات الإعلامية بالأراضي الفلسطينية الشهر المنصرم

البنك العربي يَرُدُّ على الدعوة القضائية الإسرائيلية ضده

البنك العربي يَرُدُّ على الدعوة القضائية الإسرائيلية ضده

بدء احتفالات المسيحيين الشرقيين في فلسطين بعيد الميلاد المجيد

بدء احتفالات المسيحيين الشرقيين في فلسطين بعيد الميلاد المجيد

منوعات

إتهامات بالعنصرية لهيفاء وهبي بسبب تغريدة عن حادثة اقتحام منزل نانسي

إتهامات بالعنصرية لهيفاء وهبي بسبب تغريدة عن حادثة اقتحام منزل نانسي

دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو جديد مع عمرو دياب

دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو جديد مع عمرو دياب

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: &#34;مشاعري هلكت&#34;

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: "مشاعري هلكت"

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

عرّاف لبناني تنبأ بوفاة نجوى قاسم ومقتل قاسم سليماني قبلها بأربعة أيام

عرّاف لبناني تنبأ بوفاة نجوى قاسم ومقتل قاسم سليماني قبلها بأربعة أيام

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

عربي

الجزائر وألمانيا تتفقان على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

الجزائر وألمانيا تتفقان على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم

السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم

اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم &#34;غصن&#34; رغم عدم وجود اتفاقية شراكة

اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم "غصن" رغم عدم وجود اتفاقية شراكة

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر