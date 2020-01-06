الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار صوب مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم





وادعى الموقع، أن قوات الجيش، أطلقت النار على مجموعة مسلحة حاولت التسلل من طولكرم إلى إسرائيل، أصيب أربعة منهم بجروح متوسطة إلى طفيفة، فيما لاذ أربعة بالفرار.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: إنه تم إحباط هجوم من مجموعة مسلحة، حاولت التسلل من طولكرم إلى إسرائيل.