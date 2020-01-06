زياد النخالة: غزة كانت تنتعش بحضور قاسم سليماني

الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة وقاسم سليماني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وداع الفريق قاسم سليماني، بأنه ثقيل على القلب، لكنه مثل رسالة انتصار في مواجهة العدوان الكبير للأمة الإسلامية.



وقال في تصريح لقناة (العالم) الإيرانية، خلال زيارته منزل سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك لتقديم العزاء لأسرته: إنه وفاءً للشهيد سليماني، نؤكد أن الراية العالية الكبيرة لن تنكسر، وأن المقاومة الفلسطينية لن تتراجع، مشدداً على استمرار المضي في نهج سليماني، حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك.



ولفت النخالة إلى الحشود الضخمة لوداع سليماني في إيران والعراق، وحتى في غزة، وقال: إنها تدل إلى أي مدى كان سليماني حاضراً في التفاصيل، بما يتعلق بالمقاومة، ودعمها، ومتابعة كل نشاطاتها، حتى إن غزة المحاصرة، كانت تستفيد من الدعم الذي كان يرعاه، ويشرف عليه سليماني بنفسه، حيث كانت غزة تنتعش من حضوره، وفق تعبيره.