سفارة الولايات المتحدة تُوجّه تحذيراً من هجوم صاروخي مُحتمل على إسرائيل





يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.



وكان معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، رأى أن تصفية سليماني قد يودي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة، يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته، إلا أنه يُلزم إسرائيل بالاستعداد للسيناريوهات كافة، ابتداءً من تصعيد محدود، وانتهاءً بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنحذرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، المواطنين الأمريكيين من هجوم صاروخي محتمل على إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).