الاحتلال يصور مساكن المواطنين في خربة المكسر في الأغوار

قوات الاحتلال تصور مساكن بالأغوار - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مساكن المواطنين، وحظائر مواشيهم، في خربة ذراع عواد (المكسر)، بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال صور المساكن، والحظائر بواسطة طائرة "درون"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).