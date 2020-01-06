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العالول: مصرون على أن تكون القدس جزءاً من العملية الديمقراطية

العالول: مصرون على أن تكون القدس جزءاً من العملية الديمقراطية
العالول خلال كلمة بمهرجان الانطلاقة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول: إن ثمناً باهظاً يتم دفعه من أجل الحرية والاستقلال.

وأضاف في كلمة له خلال حفل انطلاقة حركة فتح في نابلس: أن معاناة الأسرى، تكاد تصل الأربعين عاماً في داخل الزنازين، موجهاً تحية للأسرى، من خلال الأسرى، مروان البرغوثي وكريم يونس وفؤاد الشوبكي وأحمد سعدات وكل المناضلين.

وتابع: نعم  ثمن باهظ وشلال دماء وكم كبير من المعاناة، تعرض له الأسرى والجرحى والشعب، وهل يعقل أن نستبدل هذا الألم بأي شيء. 

وقال العالول: عهدنا للأسرى أنه في مقابل هذا الثمن، لا يمكن أبدا أن نقبل أي شيء.

وأكد أن حركة "فتح" ملّكت الشعب الفلسطيني هويته النضالية وأعادت للأمة العربية روحها بعد أن فقدتها عام 1967.

وتابع: "ندرك أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها القيادة الفلسطينية والمؤسسات والمواطنين، كل تلك الضغوط لتطويعنا ودفعنا للتنازل عن حقوقنا لكن لن نرضخ، وسنبقى على أرضنا متمسكين بها حتى التحرير".

وشدد العالول على أن القيادة الفلسطينية بذلت جهودا كبيرا لاستعادة الوحدة الوطنية، واختارت الانتخابات ليختار المواطن ممثليه".

وقال: لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يتماهى مع ما يريده ترمب بشأن القدس، ومصرون على أن تكون القدس جزءاً من العملية الديمقراطية كما الضفة وغزة.

وقال نائب رئيس حركة فتح: "مرت 55 عاماً على ثورتنا التي أسموها ثورة المستحيل، لكنها استمرت وستستمر لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأضاف: "55 عاما من المعاناة والألم والتضحيات: شهداء وأسرى وجرحى، لكنها أيضا 55 عاما من الانتصارات والصمود والثبات في كل المواقع".

 

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