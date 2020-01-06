شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفداً طلابياً من كلية بوسطن على آخر التطورات

عشراوي تطلع وفداً طلابياً من كلية بوسطن على آخر التطورات
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاثنين، وفداً طلابياً أمريكيًا من كلية بوسطن يدرسون العلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية، على آخر التطورات. 

وقدّمت عشراوي في بداية اللقاء، الذي أقيم في مقر المنظمة برام الله، تقييماً شاملاً لأحدث المستجدات على الأرض، وتطرقت لممارسات الإدارة الأمريكية وإجراءاتها الداعمة للاحتلال، واتخاذها خطوات منافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدها للمنطقة برمتها ومحاولات جرها نحو المزيد من الفوضى والعنف وتداعيات ذلك وآثاره غير المسؤولة على العالم أجمع.

ولفتت خلال اللقاء، إلى الصعود غير المنطقي لليمين المتطرف في العالم وانتشار القوى التي تسير بمنطقها الشعبوي والفاشي والعنصري الذي يقوم بالأساس على خرق القانون الدولي وإضعاف المنظومة الأممية،  ولفتت في هذا السياق إلى أهمية العمل الجمعي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد النظام العالمي برمته.

كما واستعرضت النهج الإسرائيلي القائم على سرقة الأرض والموارد والمقدرات عبر التوسع الاستيطاني الاستعماري، ومواصلة اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية وحصار قطاع غزة ومحاولات عزل القدس والاستمرار في تهويدها وسياسات الضم المتصاعدة وخصوصا في منطقة الأغوار، هذا إضافة إلى اعتدائها المتعمد على دول الجوار دون محاسبة ولا مساءلة مما دفعها للتمادي على جميع المستويات تحت ذريعة حماية أمنها.

وتطرقت خلال اللقاء أيضا إلى الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المساعي الجادة لإجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وتعزيز إدماج الشباب والنساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، مشيرة في هذا السياق الى العقبات التي تضعها إسرائيل في وجه إجرائها وخصوصا في القدس المحتلة.

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