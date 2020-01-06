ترامب: كيم جونغ أون رجل يفي بوعوده ولكن

الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إنه يعتقد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يخلف وعوده بشأن نزع السلاح النووي.



ووفق وكالة (رويترز) فإنه على الرغم من اعتقاده هذا، فإن دونالد ترامب لم يستبعد أن يتراجع نظيره الكوري الشمالي عن تلك الوعود.



وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن بعد قضاء أسبوعين في فلوريدا "لا أعتقد أنه سيخلف وعده لي، لكنه قد يفعل".



وكان الزعيم الكوري قال الأسبوع الماضي إنه لم يعد هناك أساس لالتزام بلاده بتعليق فرضته بنفسها على تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية.



وأضاف كيم جونغ أون أن بلاده ستكشف في المستقبل القريب عن "سلاح استراتيجي جديد".