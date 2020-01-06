زينب سليماني تُهدد أمريكا وإسرائيل: بانتظاركم يوم أسود

من جنازة قاسم سليماني

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رام الله - دنيا الوطن

توعدت زينب سليماني، ابنة الجرال العسكري الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إسرائيل والولايات المتحدة بالهلاك قريبًا.



وأمام حشد ضخم من المشيعين خلال جنازته في طهران، اليوم الإثنين، قالت زينب: "الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل سيواجهان يومًا أسودًا، بعد قتل والدي.



وأضافت زينب سليماني: "أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي، فلدينا الكثير لنقوله".



وكانت زينب وجهت تحية إلى زعيم حزب الله في لبنان حسن نصرالله، الأحد، مناشدة إياه بالثأر، حيث قالت وفق وكالة "يونيوز": سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".



يشار إلى أن غارة أمريكية نفذت على سيارة كان يستقلها قاسم سليماني، في مطار بغداد بالعراق، أدت لمقتله، هو ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.