شؤون فلسطينية

الحسيني يطلع القنصل البلجيكي العام بالقدس على آخر مستجدات الأوضاع السياسية

الحسيني يطلع القنصل البلجيكي العام بالقدس على آخر مستجدات الأوضاع السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المهندس عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين اليوم في مكتبه في ضاحية الرام، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وقدّم الحسيني شرحا عن تطورات العملية السياسية وآفاق نجاحها و العقبات التي تواجهها، وأبرزها استمرار الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وفي الأراضي الفلسطينية التي يقوم بها الاحتلال.

كما وتحدث عن مخططات بناء المستوطنات المنتشرة في القدس التي هي بازدياد دائم و خاصة في مستوطنات القدس، إضافة إلى سياسة هدم البيوت الممنهجة والانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسات الاسلامية و المسيحية، لاسيما استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى المبارك واعتداءاتها السافرة بحق  المسجد الاقصى المبارك واقتحماتها اليومية المتصاعدة لباحاته، بال‘ضافة الى سياسة الاعتقالات الممنهجة التي تطال الموطنين المقدسيين بشكل مستمر.

وثمن الحسيني في نهاية اللقاء، ما تقدمه أوروبا والحكومة البلجيكية بشكل خاص من دعم  اقتصادي وانساني لفلسطين، مؤكداً على ضرورة أن يقترن هذا الدعم بدور أوروبي سياسي لتغيير الوضع القائم باتجاه حل الصراع من جذوره، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 ومبادرة السلام العربي.

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