شؤون فلسطينية

لقاء بين طلبة جامعتي "العربية الأمريكية" و"جورج ماسون" من واشنطن يستضيف عريقات

لقاء بين طلبة جامعتي "العربية الأمريكية" و"جورج ماسون" من واشنطن يستضيف عريقات
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية لقاء أكاديميا بين طلبة الماجستير في برنامج حل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، وطلبة كلية تحليل وحل النزاعات في جامعة جورج ماسون من فيرجينيا واشنطن من درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات بين الطلبة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات أن الجامعة بصدد بناء تعاون مع جامعة جورج ماسون على المستوى الأكاديمي، مبينة أن الأخيرة تعتبر مدرسة رائدة في مجال تحليل وحل الصراعات، موضحة أن الجامعة العربية الأمريكية وضمن سياستها واستراتيجتها تقوم بتجسير وبناء علاقات أكاديمية دولية تجمع طلبة الجامعة العربية الأمريكية وكوادرها الأكاديمية والإدارية مع جامعات دولية في تخصصات مختلفة، لإثراء التجربة الأكاديمية الفلسطينية من خلال تجارب دولية.

بدأ اللقاء الأكاديمي بمحاضرة ألقتها الدكتورة دلال عريقات عرضت خلالها بشكل شامل التداعيات السياسي والوضع بشكل عام في المنطقة، والدور الأمريكي في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن ثم تم تقسيم الطلبة "الفلسطينيين والأمريكيين" إلى مجموعات عمل قام الطلبة خلالها بطرح مواضيع ونقاش حول دور الطرف الثالث في المفاوضات، وتطبيق النظرية على أرض الواقع بدراسة الدور الأمريكي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

واستضاف الطلاب أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات وشارك الطلبة بتجربته التفاوضية من خلال تنفيذ تدريب حول مهارات وعناصر التفاوض، والتركيز على مقارنة سلوكيات التفاوض ما بين الشعوب، وماهية السلوك التفاوضي الإنساني بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار مدرسة هارفرد للتفاوض والمدرسة الإسلامية للتفاوض من وجهة نظره.

وجاء اللقاء التدريبي ضمن اللقاء الأكاديمي الذي جمع بين طلبة الماجستير في برنامج حل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية وجامعة جورج ماسون بهدف نقل الخبرات بين الطرفين من الطلبة وتعزيز التعاون بين الجامعتين.

وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور عريقات على أسئلة واستفسارات الطلبة من الجامعتين، ودار نقاش من وحي تجربته في التحديات التي واجهت المفاوض الفلسطيني.

تلا التدريب لقاء جمع بين رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، حيث رحب الأستاذ الدكتور أبو زهري بالضيف، وقدم له شرحا وافيا عن الجامعة بشكل عام وكلية الدراسات العليا بشكل خاص، وأبرز التخصصات التي استحدثتها الجامعة مؤخرا في درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وخلال اللقاء قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بتكريم كلا من الدكتور صائب عريقات، والمحاضرة في كلية تحليل وحل النزاعات في جامعة جورج ماسون الدكتور فاخرة هالون.

  




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