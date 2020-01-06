شؤون فلسطينية

فارس: احتجاز الاحتلال لأموال عائلات الأسرى يستدعي وقفة حازمة وجادة

فارس: احتجاز الاحتلال لأموال عائلات الأسرى يستدعي وقفة حازمة وجادة
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الاثنين، إن قرار احتجاز الاحتلال لأموال عائلات الأسرى من الأراضي المحتلة عام 1948م، يستدعي تحرك فلسطيني عاجل لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة القرار، الذي قد يمتد ليطال عائلات جديدة.

وأضاف فارس في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لابد من وقفة جادة وحازمة من الحركة الوطنية في مواجهة سياسات الاحتلال المستمرة في سلب الأسرى حقوقهم، وكذلك حقوق عائلاتهم،  وأن مرور هذا القرار يضعنا أمام تحديات كبيرة وخطيرة قادمة.

واعتبر فارس قرار الاحتلال مؤشر على عجزه في مواجهة الوجود الفلسطيني، فهو يحاول خلق معارك جانبية تستهدف النضال الفلسطيني وتحاول تجريمه، فلا يكفي توصيف هذا القرار بل يجب أن يكون هناك خطة واضحة لمواجهة ما هو قادم.

يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينت" قد أقر احتجاز أموال لـ40 عائلة من عائلات الأسرى من الأراضي المحتلة عام 1948م، وبدأ تنفيذ القرار فعليًا.

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