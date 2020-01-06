بالأسماء: داخلية غزة تُصدر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح البري









فيما يلي رابط الكشف الجديد (2020/1) كما وصل "دنيا الوطن"



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وقد أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الاثنين، عن إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، غدا الثلاثاء.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 2 كانون الثاني/ يناير2020 كشف جديد للسفر عبر معبر رفح.وقالت الداخلية: يبدأ العمل به بعد الانتهاء من الكشف الحالي، حيث سيتم الإعلان في حينه.