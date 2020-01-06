الجزائر وألمانيا تتفقان على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

تلقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا، والمزمع عقده في برلين.



كما ناقش الطرفان الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة تغليب الحل السياسي ووقف التدخلات الأجنبية، وفق (سبوتنك عربي).



وذكر التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتباحث هاتفياً مع ميركل الوضع في ليبيا، الطرفان اتفقا على ضرورة العمل على تغليب الحل السياسي، والوقف الفوري للعمل المسلح، وللتدخلات العسكرية الأجنبية".



وأضاف "ميركل وجهت دعوة رسمية للجزائر من أجل حضور الندوة الدولية حول ليبيا، المزمع عقدها في برلين".



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".



ووفقاً لوكالة (رويترز)، ذكر أردوغان، أن الجنود الأتراك بدؤوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل "ولكن ليس كقوات محاربة".



وتابع الرئيس التركي "نعمل مع ليبيا وشركات دولية؛ للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط".



وكشف أردوغان عن نيته بحث كافة المواضيع المتعلقة بليبيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لتركيا.