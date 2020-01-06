جامعة فلسطين تستعد لإطلاق مؤتمرها الدولي الأول حول علوم الإشعاع و(النانوتكنولوجي)



بدوره، رحب أبو شرخ بالضيوف، وأبدى اهتمام الأستاذ الدكتور سالم صباح، رئيس الجامعة بحركة البحث العلمي ولا سيما ما يخص علم النانو، الذي أضحى خطوة متقدمة لتطبيقات العلوم الأساسية في الصحة والهندسة والصناعة والزراعة، منوهاً إلى أن علم النانو لا يخص كلية محددة، بل هو يشمل كل العلوم، لذا يشارك في اللجنة العلمية أعضاء من كل الكليات العلمية في جامعة فلسطين والجامعات الأخرى من غزة والضفة الغربية، لتعم الفائدة وتساهم في بناء المزيد من المجموعات البحثية بين الجامعات والخارج في هذا المجال.



من جهته، أكد أبو مصلح على أن دولة فلسطين، ما زالت في خطواتها الأولى نحو ثورة النانو، ونحن في هذا المؤتمر المتواضع نود أن نبدأ في وضع حجر الأساس للعلوم التي تخدم تطبيقات الإشعاع السلمية من أجل الإنسان، بالإضافة لتطبيقات العلوم في أبعادها النانونية في الصحة والصناعة والزراعة والتعليم، وهو أمر ليس يسير، حيث تم التنسيق مع متحدثين من دول عربية وأجنبية، متمنياً أن تكون مشاركتهم رافداً علمياً لدفع التقدم في مسارات المؤتمر التي يتخللها مسار لدعم ثقافة علوم النانو بالمدارس لنشر الوعي بين الطلبة في سن مبكرة.















رام الله - دنيا الوطنناقشت جامعة فلسطين، إطلاق المؤتمر الدولي الأول حول علوم الإشعاع و(النانوتكنولجي)، بحضور كل من: الدكتور نادر أبو شرخ، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أكرم عطا الله، عميد كلية الطب وعلوم الصحة، والدكتور سالم أبو مصلح، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، ولفيف من عمداء الكليات العلمية بالجامعات الفلسطينية، وعدد من الباحثين.