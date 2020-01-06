الاتحاد الأوروبي يُبدي أسفه بشأن تراجع إيران عن التزاماتها النووية









فيديو: أبرز بنود اتفاق ملف إيران النووي



يذكر، أن إيران والدول الست (الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) أجرت مفاوضات "ماراثونية" من 26 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة، تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (خوسيب بوريل)، اليوم الاثنين، إنه يأسف لإعلان إيران الأخير بأنها ستتخلى عن التزامات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى الست.وقال بوريل، وفق ما نقلته (رويترز) إن الاتحاد الأوروبي، سيعتمد على تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ للتدقيق في التزام إيران بالاتفاق، بعد أن قالت طهران، يوم الأحد، إنها ستتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم.وأضاف: التطبيق الكامل للاتفاق النووي من الجميع، الآن أهم من أي وقت مضى من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.