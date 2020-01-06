محافظ القدس يُهيب بالمواطنين الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة





جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا بالمحافظة؛ للتأكيد على جهوزية اللجنة بالتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة.





واطلع المحافظ على استعدادات الدفاع المدني الفلسطيني في المحافظة، وأصدر تعليماته بفتح غرف الطوارئ في المحافظة، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء المنخفض.



كما أهاب المحافظ بالمواطنين، تفقد وصيانة مصارف المياه وتثبيت الأجسام المتطايرة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، والاهتمام بالأطفال وحركتهم داخل المنازل، وعدم الخروج ليلاً، والخروج بحذر في الصباح الباكر، وتفقد المركبات والقيادة بسرعة تناسب مدى الرؤية، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، واستخدام الإنارة البديلة، وليس الشمع في حال انقطاع التيار الكهربائي.





وذكّر بالأرقام الواجب الاتصال بها في حالة الطوارئ، وأهمها 100 الشرطة، و101 للهلال الأحمر، و102 للدفاع المدني.



وفي ذات الشأن، أعلنت محافظة القدس، عن أرقام غرفة الطوارئ المركزية في المحافظة، وهي كالتالي:



منطقة وسط المحافظة (مكتب قلنديا): محمد عودة 0562800733.



منطقة شمال غرب القدس (مكتب بدو): محمد الطري 0594555005.



منطقة جنوب شرق القدس (مكتب العيزرية): أماني قريع 0562800709.



مقر المحافظة الرئيسي/ الرام: أحمد عليان 0562800757.



مقر المحافظة الرئيسي/ الرام: محمد حديدون 0562800710.



مقر المحافظة الرئيسي/ الرام: يزن ابو هلال 0562800742.

رام الله - دنيا الوطنأهاب محافظ القدس، عدنان غيث، بالمواطنين إلى الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة في ظل تنبؤات الأرصاد الجوية الفلسطينية للأيام المقبلة، والمنخفض الجوي، المتوقع أن يؤثر على المنطقة اعتبارًا من مساء الثلاثاء.