شؤون فلسطينية

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت جمعيات استيطانية متطرفة، اليوم الاثنين، أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذه الدعوة، تأتي بذريعة إحياء ما تسمى ذكرى حصار "الهيكل المزعوم" بحسب النصوص اليهودية.

وكشفت إعلانات وزعتها هذه الجمعيات، عن نيتها تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات، يلقيها حاخامات داخل الأقصى، ومصلى باب الرحمة، وفق ما نقلت. 

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